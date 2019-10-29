مصدر رسمي لـ”الغد”: معدّل نظام مساهمة دعم الأحزاب ينتظر المصادقة الملكية

هديل غبّون

عمّان – كشف مصدر رسمي الثلاثاء، أن نظام مساهمة دعم الأحزاب المعدل لسنة 2019 تم إقراره في مجلس الوزراء مؤخرا بعد إجراء تعديلات إضافية عليه، فيما ينتظر صدور الإرادة الملكية بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وقال المصدر لـ”الغد” ،إن النظام لم يتأخر صدوره ولم يتم “تعطيله”، بل إن الحكومة أجرت حوارات موسعة بشأنه مع جميع القوى الحزبية ليخرج بصيغته النهائية على مدار أسابيع، مرورا بإحالته إلى ديوان الرأي والتشريع.

وما تزال الحكومة تتكتم على التعديلات التي أجريت على النظام بعد عودته من ديوان الرأي والتشريع إلى مجلس الوزراء في شهر آب/اغسطس المنصرم، وسط تسريبات تشير إلى إدخال بنود تتعلق بدعم الائتلافات الحزبية بمساهمات مالية في حال مشاركتها في الانتخابات ، إذ تضمنت التعديلات المقترحة دعم الاحزاب المندمجة.

وبحسب المسودة غير النهائية، تضمن نظام المساهمة لسنة 2019 ربط المساهمة المالية السنوية بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية وترشيح الحزب مالايقل عن 5 % من عدد أعضاء مجلس النواب في 3 دوائر انتخابية على الاقل.

وتضمن كذلك تخصيص مبالغ للحزب في حال الحصول على ما لايقل عن 1.5 % من أصوات المقترعين وحوافز أخرى متعلقة للقوائم الانتخابية باسم الحزب، عدا عن تحديد أوجه الإنفاق المالي للمساهمة المالية الثابتة في مصاريف الدعية الانتخابية وبدل إيجارات مقرات الحزب والنفقات التشغيلية الأخرى.

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