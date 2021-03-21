مصدر رسمي: 99% من الزيوت النباتية المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية

هبة العيساوي

عمان- قال مصدر رسمي اليوم الأحد، إن 99% من الزيوت النباتية المستوردة تدخل معفاة من الرسوم الجمركية.

وأوضح المصدر الرسمي في تصريح لـ “الغد” أن ضريبة المبيعات على تلك الزيوت تبلغ فقط 4%.

وبين أن حجم المستوردات من الزيوت النباتية خلال العام الماضي بلغ 105.9 مليون دينار، نسبة الخاضع منها 0.4% أي بحجم 466 ألف دينار.

مقارنة مع 99.2 مليون دينار في العام 2019 ونسبة الخاضع منها 1.3% بحجم 1.27 مليون دينار.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه غرفة تجارة الأردن بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على مستوردات المملكة من الزيوت النباتية، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها أخيرا بالسوق المحلية.

وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية بالغرفة رائد حمادة في تصريح صحفي يوم أمس، أن مستوردات المملكة من الزيوت النباتية تدفع رسوما جمركية بنسب تتراوح بين 20 و 30 بالمئة حَسَبَ النوع، و4 بالمئة ضريبة مبيعات، الأمر الذي يشكل كلفا إضافية على السلعة وينعكس على أسعارها محليا.

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