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مصدر طبي: لا علاقة لتلقي المطعوم بوفاة ستيني في مركز “الأردنية”

منذ 58 دقيقة
مواطن يتلقي لقاحا في مركز للتطعم بعمان- (تصوير: أمير خليفة)
مواطن يتلقي لقاحا في مركز للتطعم بعمان- (تصوير: أمير خليفة)

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عمان-الغد- أكّد مصدر في وزارة الصّحة أنّ تقرير الطبّ الشرعي الأوليّ للستيني المتوفى في مركز تطعيم الجامعة الأردنيّة يفيد بأنّ لا علاقة لتلقي اللقاح بالوفاة.

وشدّد في حديثٍ لـ”هلا أخبار” أنّ اللّقاح الذين تلقّاه المتوفّي، أسترازينيكا، لم يتسببّ للمريض بما جرى له، مشيرا إلى أنّ المتوفي يُعاني من أمراض مزمنة أكّدها تقرير الطبّ الشرعيّ الأوّلي.

وبيّن أنّ الوزارة، تتريّث قبل نشر البيان التفصيلي حول حالة المريض والسبب الدقيق للوفاة، وذلك بعد اكتمال جميع الفحوصات والاطلاع على التقارير المعنية.

ودعا المواطنين للإقبال على أخذ المطعوم، مؤكّدا أن السبيل الوحيد لمجابهة انتشار الفيروس، خاصة مع تزايد الإصابة بمتحوري الفيروس الهندي (دلتا ودلتا+).

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