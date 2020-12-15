مصدر عراقي لـ”الغد”: 140 مليون دولار كلفة الربط الكهربائي مع العراق

رهام زيدان

عمان – قال مصدر عراقي مطلع إن مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق لن يكون سريع التنفيذ خصوصا أن البنية التحتية لهذا المشروع ما تزال غير جاهزة حتى الأن لدى كلا الطرفين.

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المشروع سيمتد من منطقة الريشة الأردنية وصولا إلى القائم العراقية وبطول 300 كيلة مترا على مرحلتين، مشيرا إلى ان الكلفة التخمينية للمشروع تقدر بنحو 140 مليون دولار.

وأوضح ان كل طرف سيتحمل مسؤولية وكلفة الإنشاء داخل أراضيه، وان العراق اتفق مع شركة جنرال اليكتريك الأميركية لتنفيذ الجزء الخاص به.

وكان وزير الكهرباء العراقي ماجد محمد، أكد لوسائل اعلام عراقية أول من أمس، سعي بلاده في المضي بمشروع الربط الكهربائي مع كل من الأردن ومصر، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي مع الأردن بطول 300 كيلو متر سينجز خلال سنتين لينتقل بعدها الربط مع مصر خلال 3 سنوات”.

ونقلت وسائل الاعلام العراقية إن ذلك جاء خلال لقاءه مؤخرا وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في بغداد بحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة وسفير المملكة لدى العراق منتصر العقلة.

ووقع الأردن والعراق نهاية ايلول (سبتمبر) اتفاقا تقوم بموجبه المملكة بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين. وبموجب الاتفاق سيقوم “الأردن بتزويد الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ1000 غيغاوات ساعة سنويا”.

[email protected]