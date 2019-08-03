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مصدر لـ”الغد”: تعديلات “المواصفات والمقاييس” لا تستهدف إدخال البضائع الإسرائيلية للمملكة

منذ ساعتين
تعبيرية عن مقاطعة البضائع الإسرائلية

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عمان-الغد- نفى مصدر رسمي مطلع لـ”الغد” ما يتم تداوله من أن التعديلات المرتقبة على قانون المواصفات والمقاييس تستهدف السماح بإدخال بضائع إسرائيلية إلى الأسواق الأردنية.
ويأتي تصريحات المصدر ردا على ما أثير مؤخرا على لسان مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزين التي قال فيها إن التعديلات على القانون تستهدف إسقاط بلد المنشأ لجهة إغراق السوق الأردني ببضائع إسرائيلية.

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