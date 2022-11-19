مصدر لـ”الغد”: جثمان طلفاح لم يخضع للتشريح في الأردن

حمزة دعنا

علمت “الغد” من مصدر مطلع أن جثمان الممثل الأردني أشرف طلفاح لم يخضع للتشريح في مركز الطب الشرعي بعد وصوله فجر اليوم قادما من القاهرة، وتم الاكتفاء بتسليمه لذويه تمهيدا لدفنه اليوم.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكدت أنها تتابع عبر السفارة الأردنية في القاهرة مع الجهات المصرية المختصة التحقيقات التي تجريها حول وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، رحمه الله، في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأكدت الوزارة أن المعلومات الأولية التي تلقتها السفارة من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة المرحوم لم يتبين دخول أحد إلى شقته.

وتتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المصرية وبالتنسيق مع شقيق المرحوم، وستعلن نتائج التحقيقات فور انتهائها وبالتنسيق مع عائلة المرحوم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن التقرير الطبي من المستشفى التي نقل إليها المرحوم قبل وفاته أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة نزيف في المخ وارتشاح رئوي واضطراب درجة الوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وأشار المجالي إلى أن السلطات المصرية تبدي تعاوناً كاملاً وشفافاً حول مجريات التحقيق، وأطلعت شقيق المرحوم على التقييم الطبي والتحقيقات الأولية التي أجرتها.

وأعربت الوزارة عن أحر تعازيها لأسرة الفنان طلفاح وللأسرة الفنية الأردنية بهذا المصاب، داعيةً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وزملاءه في الوسط الفني الصبر والسلوان وحسن العزاء.