مصدر لـCNN: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الصاروخي الإيراني

واشنطن- كشف مسؤول عسكري أميركي، في تصريحات خاصة لـCNN، أن الجيش الأميركي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق.

وقال المصدر إن “التحذير كان مبكرا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض”.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة “عين الأسد” العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ الباليستية، “انتقاما” لمقتل قائد الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن إيران أطلقت دستة صواريخ على قوات أميركية وقوات التحالف الدولي في قاعدة “عين الأسد” وفي أربيل.

من جانبه، عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا، عقب الهجوم، مع كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي وبينهم وزيري الدفاع مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس، وكان متوقعا أن يوجه ترامب كلمة للأميركيين بعد الاجتماع لكنه أعلن أنها ستكون صباح الأربعاء بتوقيت واشنطن.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “كل شيء على ما يرام، أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق”، مضيفا: “يجري تقييم الأضرار والضحايا، كل شيء جيد حتى الآن، لدينا الجيش الأقوى والأكثر جهوزية في العالم بفارق شاسع”.

بالمقابل، نشر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، تغريدة قال فيها إن بلاده أنهت اتخاذ إجراءات “مناسبة” للدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة عبر استهداف القاعدة التي انطلق منها الهجوم الذي وصفه بـ”الجبان” على مواطنين ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، مؤكدا أن طهران لا تريد الحرب أو التصعيد لكنها ستدافع عن نفسها بوجه أي “عدوان” عليها.-(cnn)