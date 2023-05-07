مصدر مسؤول: إحالة النائب العدوان لمحكمة أمن الدولة

صرح مصدر مسؤول، الأحد، أن الجهات الرسمية وعلى إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.

ويأتي قرار الإحالة وفق المصدر، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، إضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى.

وقرر مجلس النواب، اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان.

وعقب جلسة مغلقة عقدها المجلس اليوم، قال رئيس المجلس أحمد الصفدي في إيجاز للصحفيين إن النائب عماد العدوان دخل الحدود الأردنية بجهود من جلالة الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الحكومية حيث تم الإفراج عنه من قبل إسرائيل.

وأضاف الصفدي أن مجلس النواب اتخذ قرارا برفع الحصانة عن العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة، ونحن في الأردن نثق بقضائنا العادل والنزيه.

وتقدم الصفدي بالشكر لجلالة الملك وللحكومة، والقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية ولمجلس النواب لما تحمل خلال أسبوعين من عبء كبير وضغط من الشارع ولكن كان لمصلحة النائب عماد العدوان، حيث تكللت الجهود بالإفراح عنه.