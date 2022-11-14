مصدر مسؤول لـ”الغد”: السلطات المصرية تفتح تحقيقا موسعا بعد وفاة طلفاح

حمزة دعنا- كشف مصدر مسؤول أن السلطات الأمنية المصرية فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على أسباب وفاة المخرج والممثل الأردني أشرف طلفاح اليوم، بعد الاعتداء عليه بالضرب في مصر.

وقال المصدر لـ”الغد”، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أشخاصا مجهولين (لم تعرف هويتهم بعد)، أقدموا على ضرب الفنان، ما تسبب له بنزيف دماغي ألزمه الدخول إلى العناية الحثيثة لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وأضاف المصدر، أن السفارة الأردنية في القاهرة تتابع مع السلطات الأمنية المصرية التحقيق بمقتل الفنان طلفاح.

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