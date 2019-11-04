مصدر نيابي لـ”الغد”: لا علاقة للقاء الرزاز بالطراونة في التعديل الوزاري

محمود الطراونة

عمان– أكد مصدر نيابي واسع الاطلاع لـ ” الغد ” ان لا علاقة للقاء رئيس الوزراء عمر الرزاز برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورؤساء اللجان النيابية الاربعة بالتعديل الوزاري المزمع اجرائه على حكومته.

وقال المصدر ان اللقاء للتابحث في قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020 وجاء بناء على طلب من النواب.

واشار المصدر الى ان اللقاء التي يعقد ظهر اليوم الاثنين سيكون اقتصاديا بامتياز فيما اذا ما اراد رئيس الوزراء لقاء التشاور فسيكون مع رؤساء الكتل النيابية وليس لجان المجلس

ورؤساء اللجان المشاركة للطراونة باللقاء هم النواب خالد البكار، خيرالدين ابو صعيليك، علي الحجاحجة وعبد المنعم العودات.

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