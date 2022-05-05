مصدر يكشف سبب طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة

يتصدر اسم كل من الممثلة المصرية ياسمين صبري ورجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة اهتمام المتابعين في الوقت الحالي وذلك بعد تأكيد خبر انفصالهما والذي كانت ترددت شائعات عنه في الفترة الماضية.

وفيما خص سبب انفصال الثنائي الشهير، فقد أورد موقع “فوشيا” عن مصدر مقرّب من الثنائي ان الطلاق بينهما لم يقع بعد، وإنما حصل الإنفصال، مؤكداً ان عودتهما لبعض شبه مستحيلة وخاصة من جانب ياسمين صبري التي هي من طلبت الطلاق ووافق احمد ابو هشيمة نزولا عند رغبتها.

واضاف المصدر ان سبب الطلاق يعود لمشاكل حصلت بين الثنائي فيما خص موضوع الانجاب وعودة ياسمين للتمثيل بعد انقطاع لمدة عامين متتاليين.

واشار المصدر الى ان ياسمين ترغب في الوقت الحالي بالعودة الى التمثيل، وقد وضعت لنفسها خطة فيما خص هذا الأمر، ثم تفكر في الإنجاب، وهو الأمر الذي يعارضه احمد ابو هشيمة.

وشدد المصدر على ان ياسمين رفضت أن تتأنى أكثر من ذلك بشأن عملها لأنها ترى في ذلك ظلما لنفسها ففضلت الانفصال في الفترة الحالية.

كتب رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، قائلا: “أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم”.

وتصدرت أنباء طلاقهما محركات البحث خلال الساعات الماضية. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، خصوصا بعدما حذف الثنائي صورهما معا وألغيا متابعة بعضهما بعضا من تطبيق إنستغرام.

وتم تداول أنباء تؤكد انفصال أبو هشيمة عن ياسمين بعد زواج دام أكثر من عامين.

كما أوضحت معلومات أن الأخبار تسرّبت من قبل مصادر مقربة من الثنائي، دون إعلان رسمي عن الانفصال حتى اللحظة.

وأكدت المصادر صحة الأخبار المتداولة عن انفصال الزوجين، وأن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وترددت أخبار أن الانفصال تم بسبب إصرار ياسمين على العودة إلى العمل الفني بعد غياب عن الشاشة طوال فترة زواجها منذ آخر أعمالها مسلسل فرصة تانية عام 2020، في حين أن أبو هشيمة كان رافضاً للأمر، وهو ما أشعل الخلافات بينهما وكان قرار الانفصال.

وكانت ياسمين قد أعلنت منذ أيام قليلة عودتها للدراما من جديد بعد غياب دام لفترة طويلة عن التلفزيون، حيث أعلنت مشاركتها في مسلسل يحمل اسم “الشادر” مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية، كما أعلنت مشاركتها الفنان أحمد عز في فيلمه الجديد “صقر المحروسة”، ويدور الفيلم في إطار تاريخي حول إحدى الشخصيات التاريخية، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر تموز المقبل.

وأثارت أنباء انفصال الفنانة ياسمين صبري عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة جدلًا واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الأنباء التي ظهرت عن طلاقهما، وبدأت هذه الأنباء في الظهور منذ شهر رمضان، وهو ما حاول الطرفان نفيه من خلال ظهورهما في حفل إفطار رمضاني داخل المنزل الخاص بهما.