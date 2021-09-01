مصدر يوضح لـ”الغد”حول إعفاء المتعاطي لأول مرة من الأسبقية

حمزة دعنا

عمان- أكد مصدر رسمي لـ”الغد” أنه مشروع قانون معدل لقانون المخدرات الذي أقره مجلس النواب اليوم، لا يعفي المتعاطي من المسؤولية القانونية، سواء أكان لأول مرة أو أكثر من ذلك.

وأوضح المصدر، أن المتعاطي لأول مرة يتم توديعه للقضاء وحبسه، لكن الموافقة على عدم اعتبار التعاطي لأول مرة، سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه هي لغايات إصدار عدم محكومية للتسهيل في إجراءات القبول في العمل وما شابه ذلك.

وبين المصدر، أن المتعاطي لأول مرة أو أكثر من ذلك يتم معاقبته وسجنه وتحويله للقضاء وردعه لعدم إعادة ذلك، لكن المشرع أراد إتاحة الفرصة للمتعاطي لأول مرة لغايات إصدار عدم المحكومية.

وأقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

ووافق المجلس على عدم اعتبار تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها أي سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

لقراءة النص الكامل لمشروع القانون المعدل (انقر هنا)