لوس انجليس – كشف تقرير أولي صادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل الجمعة، أن الحطام في مكان تحطم المروحية الذي أودى بحياة أسطورة لوس أنجليس ليكرز ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كوبي براينت وثمانية أشخاص آخرين الشهر الماضي، لم يظهر أي دليل على عطل في المحرك.

الى ذلك، أكدت الزوجة فانيسا ما كشفته وسائل الإعلام الأميركية في الساعات الأخيرة عن موعد مراسم تأبين براينت، الذي سيكون في “24-22-20″ موعدا لـ”الاحتفال بالحياة”.

وكان براينت، ابن الـ41 عاما الذي توج بلقب الدوري الأميركي خمس مرات خلال أعوامه العشرين بقميص ليكرز، وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما، من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت المروحية في أرض وعرة غرب لوس أنجليس في 26 كانون الثاني/يناير.

Breaking: No signs of engine failure are found in the helicopter crash that killed Kobe Bryant and eight others, the National Transportation Safety Board says https://t.co/T04C5uxh0m — Los Angeles Times (@latimes) February 7, 2020

وذكر التقرير أن: “جميع المكونات المهمة للمروحية كانت موجودة داخل منطقة الحطام. أظهر فحص مجموعة الدوار الرئيسي ودوار الذيل أضرارا تتناسق مع الضرر الذي ينجم عن الاصطدام (بالأرض) في حالة التشغيل”.

وتابع: “لم تظهر القطع التي يمكن رؤيتها في المحركين أي دليل على فشل داخلي كارثي أو غير قابل للاحتواء”، متحدثا عن نسق الضرر الموجود على الشفرات، معتبرا ذلك طبيعيا في حالة الاصطدام والمحرك في وضعية التشغيل.

وكان تقرير الجمعة ملخصا لنتائج المحققين حتى الآن، ومن المتوقع أن يستغرق التقرير النهائي الذي يحدد سبب الحادث، ما لا يقل عن عام كامل.

ويبحث محققو المجلس الوطني لسلامة النقل وهيئات تحقيقية أخرى عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الضباب الكثيف خلال ذلك اليوم المشؤوم، في حصول الحادث.

وقال رئيس المجلس روبرت ساموولت في بيان: “لقد جمع محققونا حتى الآن قدرا كبيرا من الأدلة حول ظروف هذا الحادث المأساوي”، مضيفا “نحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحديد السبب، وكذلك أي عوامل ساهمت في ذلك، لكي نتمكن من تقديم توصيات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى”.

A look at the different Kobe Bryant commemorative issues available now. pic.twitter.com/aYmcPYgU9f — Arash Markazi (@ArashMarkazi) February 8, 2020

وتوفي في الحادث أيضا كل من مدرب البيسبول جون التوبيلي (56 عاما) مع زوجته كيري وابنتهما أليسا، زميلة جيانا في الفريق، وطيار المروحية آرا زوبايان (50 عاما)، وسارة شيستر (45 عاما) مع ابنتها بايتون التي تلعب في نفس فريق ابنة براينت، ومدربة كرة السلة كريستينا ماوزر.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز “سيكورسكي اس 76ب” في في كالاباساس، مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا، حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة.

وبحسب المعلومات التي تناولتها الصحف الاميركية، فان بيانات الرحلة اشارت الى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس انجليس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة بانه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو ان طائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الارض قبل ان تشتعل فيها النيران. ولم يكن للطائرة صندوق اسود، اذ لم يكن مطلوبا لهذا النوع من الطائرات.

وستحتفل مدينة لوس أنجليس بالأسطورة في مراسم تأبينية تقام في 24 الشهر الحالي، بحسب ما كشفت الجمعة زوجته فانسيا في منشور مؤثر جدا على انستاغرام، مؤكدة الموعد الذي ذكرته الخميس وسائل إعلام محلية، في مقدمتها صحيفة “لوس أنجليس تايمز” وشبكة “سي أن أن”.

Wreckage from the helicopter that crashed last month and killed Kobe Bryant, his daughter and seven others did not show any evidence of engine failure, investigators said Friday. https://t.co/tk2BiDNW6l — SportsCenter (@SportsCenter) February 7, 2020

وكتبت الزوجة المفجوعة على زوجها وابنتها في صفحتها على انستغرام “#22, #24, #20 عاما كلاعب في ليكرز”، كاشفة بأن مراسم التأبين التي ستكون “احتفالا بالحياة”، ستقام في العاشرة صباحا (18,00 ت غ) من يوم الإثنين الواقع في 24 الشهر الحالي في ملعب “ستايبلس سنتر” حيث تألق براينت بقميص ليكرز طيلة 20 عاما من مسيرته في الدوري قبل الاعتزال عام 2016.

وأشارت فانيسا الى أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق، في حين أكد مدير ملعب “ستايبلس سنتر” لي زيدمان لصحيفة “لوس أنجليس تايمز” أن تجهيز الملعب لمراسم التأبين لن يشكل أي مشكلة وحتى إن كان فريق المدينة الآخر لوس أنجليس كليبيرز سيلعب مباراته ضد ممفيس غريزليز في اليوم ذاته.

وأوضح زيدمان “استضاف ستايبلس سنتر مباراتين في يوم واحد أكثر من 220 مرة طوال أعوامه العشرين. على الرغم من أنه سيكون يوما عاطفيا جدا لعائلة براينت ولوس أنجليس ليكرز، مدينة لوس أنجليس، وكذلك للرجال والنساء الذين يعملون في ستايبلس سنتر، فنحن على ثقة كبيرة من أننا سنكون مستعدين لفتح الأبواب في الساعة السادسة مساء من أجل مباراة كليبيرز وممفيس”.

ويحمل موعد “24-2-20” للمراسم التأبينية رمزية بما أن براينت ارتدى الرقم 24 خلال النصف الثاني من مسيرته في الدوري، فيما ارتدت ابنته جيانا الرقم 2 في فريق مدرستها وأكاديمية “مامبا” التي أسسها والدها، في حين أن رقم 20 (عام 2020) يرمز للأعوام العشرين التي قضاها إبن فيلادلفيا في صفوف ليكرز.

There was no evidence of catastrophic engine failure in the helicopter crash that killed Kobe Bryant and eight other people last month in California, the NTSB says https://t.co/xwBMi4n662 pic.twitter.com/o8KGhS8TSH — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 7, 2020

وفي مباراته الأولى بعد هذه الفاجعة، كرم ليكرز نجمه السابق في 31 كانون الثاني/يناير في مباراة مؤثرة جدا خسرها في نهاية المطاف أمام بورتلاند ترايل بلايزرز.

ووُضِع على كل مقعد في الملعب الذي يتسع لما يقارب العشرين ألف متفرج قميص براينت يحمل الرقم 24 أو 8 الذي ارتداه كوبي في أول مسيرته، وخصص مقعدان فارغان على جانب الملعب وضع عليهما باقتان من الورود وقميص براينت رقم 24 وآخر لفريق مامبا مع الرقم 2 الذي حملته ابنته جيانا.

وقام بعدها النادي بعرض فيديوهات لبراينت على الشاشات العملاقة في الملعب تضمنت مقابلات ولقطات له خلال مسيرته مع الفريق وسلات وصور مع العائلة.

وتوجه صديق براينت نجم ليكرز الحالي كوبي براينت الى الجماهير بكلمة من القلب بعدما ذكر أسماء الاشخاص التسعة الذين لقوا حتفهم قائلا “أول ما يخطر في بالي هي العائلة. وأنا أنظر في أرجاء الملعب، جميعنا حزينون، جميعنا متألمون وجميعنا مكسورو القلب. عندما نمر بأوقات مماثلة، أفضل ما يمكنك القيام هو أن تتكئ على أكتاف أعضاء عائلتك”.

وأكد جيمس الذي توج مع براينت بذهبتي اولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 مع المنتخب الاميركي “سأحمل أنا وزملائي إرثه ليس فقط لهذا العام ولكن طالما أننا نلعب رياضة كرة السلة التي نحب، لأن هذا ما يريده كوبي”.