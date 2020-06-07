مصرع راكب أمواج أسترالي في هجوم لسمكة قرش

سيدني – لقي راكب أمواج أسترالي حتفه، إثر تعرضه لهجوم من جانب قرش أبيض في أحد شواطئ جنوب شرقي أستراليا، حيث أفادت الشرطة بأن الرجل عمره 60 عاما وتوفي نتيجة الإصابات التي تعرض لها في إحدى ساقيه خلال هجوم القرش الذي بلغ طوله نحو ثلاثة أمتار، بحسب شهود عيان.

وقدمت فرق الطوارئ الإسعافات الأولية للرجل في مكان الحادث، لكنه توفي قبل نقله للمستشفى، وقررت السلطات إغلاق الشاطئ لمدة 24 ساعة بعدما اكتشفت أن القرش مازال في المنطقة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يقتل فيها شخص في هجوم لقرش بأستراليا منذ بداية العام. (إفي)