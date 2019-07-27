مصرع شخصين وإصابة العشرات بينهم رياضيون في حادث بملهى ليلي – فيديو

سيول – لقي مواطنان من كوريا الجنوبية مصرعهما وأصيب عشرات الأشخاص، بعضهم رياضيون يشاركون في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا في غوانغجو، إثر وقوع انهيار داخل ملهى ليلي بهذه المدينة الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته مصادر رسمية.

وجاءت أغلب الإصابات طفيفة للغاية، في حين تعرض ما يقرب من 17 لجروح متوسطة الخطورة، وفقا لما ذكرته مصادر من وحدات الإطفاء لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وتستضيف مدينة غوانغجو الواقعة على بعد 330 كيلومتر من العاصمة سيول، بطولة العالم للألعاب المائية التي انطلقت في 12 تموز (يوليو) الحالي وتختتم الأحد.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المنطقة التي تعرضت للانهيار، وكانت تقع على ارتفاع 2.5 متر من المستوى الرئيسي للمبنى، كان فوقها نحو 100 شخص ولذلك من المرجح أن تكون قد سقطت بسبب الحمل الزائد، حيث كان هناك نحو 370 شخصا داخل الملهى الليلي حين وقع الحادث.

ومن بين الجرحى هناك 9 رياضيين أجانب، هم أربعة أمريكيين ونيوزيلنديين إثنين وهولندي وإيطالي وآخر برازيلي، وجميعم إصاباتهم طفيفة.

وعقب الحادث، أعرب الاتحاد الدولي للسباحة عن أسفه إزاء الواقعة وأكد أنه اتخذ كافة الإجراءات الضرورية لرعاية المصابين من الرياضيين. (إفي)