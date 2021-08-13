آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

مصرع 21 شخصاً إثر هطول أمطار غزيرة ضربت وسط الصين

منذ 5 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين- لقي 21 شخصاً مصرعهم وفقد أربعة آخرون، إثر هطول أمطار غزيرة على بلدة في مقاطعة هوبي وسط الصين من يوم الأربعاء حتى الخميس، وفقاً لما ذكرته السلطات المحلية .
وشهدت بلدة ليولين في محافظة سويشيان هطولات مطرية غزيرة وصل إجماليها 503 ملم، من الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء إلى الساعة التاسعة صباح يوم الخميس، ما تسبب بحدوث تشبع بالمياه عمقه 3.5 متر في المتوسط وتضرر أكثر من 8000 شخص في البلدة .
وعلى صعيد متصل، فُقد تسعة أشخاص جراء اصطدام قارب صيد بسفينة شحن في المياه قبالة مدينة تشوشان الساحلية في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين. (بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock