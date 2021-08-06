مصرع 42 مهاجرا بالقرب من جزر الكناري الإسبانية

عما ن- أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان بأن أكثر من 40 مهاجرا لقوا مصرعهم نتيجة انقلاب قاربهم بالقرب من سواحل جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وقالت هيلينا مالينو، رئيسة منظمة Caminando Fronteras غير الحكومية لمساعدة المهاجرين، إن القارب انقلب بعد حوالي نصف الساعة من مغادرته مدينة الداخلة الصحراوية.

وحسب معطيات المدافعة عن حقوق الإنسان، فقد أسفر الحادث عن مصرع 30 امرأة و8 أطفال و4 رجال، ونجا 10 أشخاص من الحادث، وفق ما نقلت وكالة نوفوستي اليوم الجمعة .–(بترا)