مصرف أبوظبي الإسلامي يُموّل صفقتي استحواذ بقيمة 320 مليون درهم

أبوظبي- أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن قيام المصرف في المملكة المتحدة بتمويل صفقتي استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون درهم إماراتي. وقدّم المصرف تمويلاته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لصالح شركة في أبوظبي لإعادة تمويل منشأة صحية في وسط لندن تبلغ قيمتها 900 مليون درهم (187,7 مليون جنيه استرليني)، وكذلك لصالح شركة خاصة في البحرين للاستحواذ على مركز للخدمات اللوجستية في إدنبرة بقيمة 55 مليون درهم (11,5 مليون جنيه إسترليني).

ويعتبر العقار اللندني المشار إليه أعلاه واحدا من أبرز منشآت الرعاية الصحية الخاصة في العاصمة البريطانية، وتديره مجموعة عالمية معروفة في قطاع الرعاية الصحية. أما عقار إدنبرة، والذي تديره مجموعة البريد الملكي البريطاني “رويال ميل”، فيضم مستودعا للتوزيع ومبنى للمكاتب بمساحة إجمالية تبلغ 94,323 قدم مربعة في المنطقة الصناعية الرئيسية “ساوث جيل إنداستريال إستيت”.

تعليقا على ذلك، قال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: “يسرنا أن نتمكن من دعم عملائنا بحلول تمويل مهيكلة لمواكبة متطلباتهم الخاصة بالاستثمار العقاري، وهي مضمونة بأصول عالية الجودة منتجة للدخل في لندن وإدنبرة”.

وأضاف مايسفيلد: “نتوقع نموا جيدا لأعمال التمويل العقاري في المملكة المتحدة خلال العام 2020، خصوصا وأن المملكة ما تزال توفر مستويات عالية من الشفافية والأمان بالمقارنة مع مناطق أخرى من العالم، عدا عن أن الجنيه الاسترليني ما يزال ضعيفا مقابل الدولار، وتساهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة المتحدة قياسا بغيرها. ولعل التحدي الأبرز الذي يواجه عملاءنا بهذا الخصوص هو تأمين الأصول، ولا سيما تلك التي توفر دخلا مضمونا طويل الأجل، بالنظر إلى الطبيعة التنافسية للسوق وزيادة الطلب من جانب المستثمرين”.

ونجح مصرف أبوظبي الإسلامي على مدار العامين الماضيين بمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمار في العقارات التجارية في لندن، بالإضافة إلى المدن الرئيسية الأخرى مثل بريستول وليدز ومانشستر. ومن بين معاملاته الرئيسية تقديم تمويل بقيمة 120 مليون درهم (26,95 مليون جنيه استرليني) لصالح بنك لندن والشرق الأوسط للاستحواذ على مبنى مكتبي فاخر في إدنبرة، كما موّل شركة “سيدر تري إنفستمنتس” السعودية للاستحواذ على محفظة عقارات سكنية في مدينة مانشستر بقيمة 280 مليون درهم (39 مليون جنيه إسترليني).