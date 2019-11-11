مصرف الراجحي – الاردن الراعي الذهبي للأسبوع المعماري السابع عشر

قدم مصرف الراجحي- الاردن الرعاية الذهبية للأسبوع المعماري السابع عشر “فرصة من واقع التحديات ” الذي تم تنظيمه من قبل نقابة المهندسين الاردنيين في فندق جينيفا – عمان ، حيث يهدف الاسبوع على ايجاد بيئة ايجابية للنقاش حول التحديات والفرص المشتركة للوصول الى أفكار تساعد على تطوير وتوجيه العمل المهني لمواجهة التحديات.

وأكدت إدارة مصرف الارجحي – الاردن ، حرصها الدائم على دعم مختلف المؤتمرات والملتقيات الهادفة للمساعدة في تطوير و تحسين جميع القطاعات والاستثمار في الشباب ودعمهم بالإضافة الى ايمان المصرف بالدور المهم الذي تقوم به نقابة المهندسين الاردنيين و الذي يتطلع المصرف دوما الى المشاركة فيه.

ومن الجدير بالذكر أن لدى مصرف الراجحي – الاردن عشرة فروع في الاردن و 40 صرافاً آلياً منتشراً في أنحاء المملكة الاردنية الهاشمية , يتم من خلالها خدمات مصرفية متكاملة , ومتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.