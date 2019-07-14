مصرف الراجحي – الاردن يفتتح فرع شارع عبدالله غوشة في موقعه الجديد

استكمالا لجهود مصرف الراجحي لتعزيز وتطوير شبكة فروعه في الاردن، قام السيد أحمد الخب – الرئيس التنفيذي بافتتاح فرع المصرف الجديد في شارع عبدالله غوشة، و الذي انتقل اليه من موقع الفرع القديم في نفس الشارع، حيث يتميز هذا الفرع الجديد بموقع أفضل و مساحة اكبر و اماكن اصطفاف للسيارات، بالاضافة الى ذلك، يمتاز الفرع الجديد بتصميمه الحديث و المتطور من الخارج والداخل الذي ينسجم مع الهوية المؤسسية للمصرف ، وذلك لتقديم تجربة مصرفية مميزة وأفضل الخدمات المصرفية المتنوعة والشاملة لعملاء المصرف من الشركات والأفراد في إطار الإلتزام باحكام الشريعة الإسلامية .
ويذكر أن مصرف الراجحي الأردن هو أحد الفروع الدولية لمصرف الراجحي ومقره الرياض في المملكة العربية السعودية والذي يعتبر أكبر مصرف إسلامي في العالم.
استكمالا لجهود مصرف الراجحي لتعزيز وتطوير شبكة فروعه في الاردن، قام السيد أحمد الخب – الرئيس التنفيذي بافتتاح فرع المصرف الجديد في شارع عبدالله غوشة، و الذي انتقل اليه من موقع الفرع القديم في نفس الشارع، حيث يتميز هذا الفرع الجديد بموقع أفضل و مساحة اكبر و اماكن اصطفاف للسيارات، بالاضافة الى ذلك، يمتاز الفرع الجديد بتصميمه الحديث و المتطور من الخارج والداخل الذي ينسجم مع الهوية المؤسسية للمصرف ، وذلك لتقديم تجربة مصرفية مميزة وأفضل الخدمات المصرفية المتنوعة والشاملة لعملاء المصرف من الشركات والأفراد في إطار الإلتزام باحكام الشريعة الإسلامية .