مصرف الراجحي – الاردن يفتتح فرع شارع عبدالله غوشة في موقعه الجديد

استكمالا لجهود مصرف الراجحي لتعزيز وتطوير شبكة فروعه في الاردن، قام السيد أحمد الخب – الرئيس التنفيذي بافتتاح فرع المصرف الجديد في شارع عبدالله غوشة، و الذي انتقل اليه من موقع الفرع القديم في نفس الشارع، حيث يتميز هذا الفرع الجديد بموقع أفضل و مساحة اكبر و اماكن اصطفاف للسيارات، بالاضافة الى ذلك، يمتاز الفرع الجديد بتصميمه الحديث و المتطور من الخارج والداخل الذي ينسجم مع الهوية المؤسسية للمصرف ، وذلك لتقديم تجربة مصرفية مميزة وأفضل الخدمات المصرفية المتنوعة والشاملة لعملاء المصرف من الشركات والأفراد في إطار الإلتزام باحكام الشريعة الإسلامية .

ويذكر أن مصرف الراجحي الأردن هو أحد الفروع الدولية لمصرف الراجحي ومقره الرياض في المملكة العربية السعودية والذي يعتبر أكبر مصرف إسلامي في العالم.