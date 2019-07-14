شركات وأعمال

مصرف الراجحي – الاردن يفتتح فرع شارع عبدالله غوشة في موقعه الجديد

منذ ساعتين

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استكمالا لجهود مصرف الراجحي لتعزيز وتطوير شبكة فروعه في الاردن، قام السيد أحمد الخب – الرئيس التنفيذي بافتتاح فرع المصرف الجديد في شارع عبدالله غوشة، و الذي انتقل اليه من موقع الفرع القديم في نفس الشارع، حيث يتميز هذا الفرع الجديد بموقع أفضل و مساحة اكبر و اماكن اصطفاف للسيارات، بالاضافة الى ذلك، يمتاز الفرع الجديد بتصميمه الحديث و المتطور من الخارج والداخل الذي ينسجم مع الهوية المؤسسية للمصرف ، وذلك لتقديم تجربة مصرفية مميزة وأفضل الخدمات المصرفية المتنوعة والشاملة لعملاء المصرف من الشركات والأفراد في إطار الإلتزام باحكام الشريعة الإسلامية .
ويذكر أن مصرف الراجحي الأردن هو أحد الفروع الدولية لمصرف الراجحي ومقره الرياض في المملكة العربية السعودية والذي يعتبر أكبر مصرف إسلامي في العالم.

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