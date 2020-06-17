العرب والعالمعربي

مصري يدعي أنه “المهدي المنتظر” يقتل شخصا سخر منه

منذ 3 ساعات
عناصر من الشرطة المصرية في القاهرة- (أرشيفية- ا ف ب)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القاهرة- أقدم مصري يدعي أنه “المهدي المنتظر”، على قتل شخص بسلاح أبيض بعد أن سخر الأخير منه في منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية يوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الجاني بعد ورود بلاغ يتهمه بالاعتداء على أحد الأشخاص، ويعمل سائقا، باستخدام سلاح أبيض وطعنه عدة مرات مما أدى إلى وفاته في الحال.

ووفق ما نقلت “روسيا اليوم” عن موقع “اليوم السابع”، فقد تبين أن المجني عليه المقيم بالمنطقة نفسها، أنه دائم السخرية من الجاني لتكرار إدعائه بكونه “المهدي المنتظر”.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دائما ما يتقمص شخصية “المهدي المنتظر” ويدعو الناس لاتباعه، وحين دأب الضحية على السخرية منه قام المتهم بالتوجه إلى الموقف، محل عمل المجني عليه أمام محطة مترو المطرية، وبحوزته سلاح أبيض وقتله.

بدورها اتخذت السلطات المصرية الإجراءات القانونية بحقه.

مقالات ذات صلة

صحيفة: نتنياهو يدرس تنفيذ الضم على مرحلتين

منذ 3 دقائق

“إسرائيل” تُسجّل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ أبريل

منذ 10 دقائق

الصحة العالمية: تحقيق “اختراق علمي” لعلاج كورونا

منذ 4 ساعات

أكثر من ألفي وفاة بكورونا خلال يوم في الهند في ارتفاع قياسي

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock