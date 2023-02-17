مصر.. أزمة بين فنان مشهور ورجل أعمال كبير بسبب فانوس رمضان

كشف محامي الفنان المصري المشهور أحمد مكي تفاصيل اتهامه لرجل الأعمال محمد الهواري صاحب هايبر 1 بالشيخ زايد، باستغلال اسمه تجاريا والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وقال خالد فؤاد محامي الفنان أحمد مكي إن “موكله طلب منه تحرير المحضر بعدما علم ببيع هايبر 1 بالشيخ زايد، فانوس رمضان مصمم عليه صورة النجم أحمد مكي ومكتوب عليها الكبير أوي المسلسل الأكثر نجاحا للفنان مكي”.

ووفقا للمحامي “الأمر الذي أثار غضب الفنان أحمد مكي والذي طلب من محاميه تحرير محضر بقسم الشرطة ضد هايبر 1 ومالكه رجل الأعمال محمد الهواري، يتهمه خلاله باستغلال اسمه تجاريا والتعدي على حقوق الملكية الفكرية”.

وأشار المحامي أنه “قدم ما يثبت بيع ماركت هايبر 1 لفانوس الكبير أوي وهي عبارة عن فاتورة شراء للفانوس من هايبر 1، بالإضافة إلى مقطع فيديو يظهر عرض فوانيس الكبير أوي داخل الماركت لبيعها للعملاء”.

وأكد المحامي أن “تلك الواقعة تشكل جنحة اقتصادية وجريمة ضد هايبر 1 ومالكه رجل الأعمال محمد الهواري، وذلك لبيع وتصنيع سلع مجهولة المصدر”.