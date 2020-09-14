مصر.. التحقيق مع الإعلامية رضوى الشربيني بعد تصريحات حول الحجاب

دبي– قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر التحقيق مع الإعلامية رضوى الشربيني، على خلفية تصريحات لها بشأن الحجاب، وردت في إحدى حلقات برنامجها.

وقال المجلس الأعلى للإعلام، في بيان له، الأحد، إن لجنة الشكاوى في المجلس قررت فتح “تحقيق عاجل” مع المذيعة رضوى الشربيني، بعد شكاوى تلقاها المجلس جراء ما قالته في برنامجها “هي وبس”، المُذاع عبر فضائية “CBC” المصرية.

وخلال الحلقة سبب الأزمة، قالت رضوى الشربيني: “لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”.

وأضافت رضوى أن غير المحجبة “شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها”، مخاطبة الفتاة المحجبة بقولها: “انتي أحسن عند ربنا”.

ويحظى برنامج رضوى الشربيني بمتابعة لافتة في أوساط المصريات، لا سيما مع تبنيها آراء داعمة لقضايا المرأة، فضلا عن تنوع ما تقدمه من أشياء ذات صلة باهتمامات النساء.

كما يتابع حسابها في انستغرام أكثر من 11 مليون شخص، وقرابة مليون آخرين عبر تويتر، الذي اكتسبت زخمًا كبيرًا عبره في الآونة الأخيرة، خاصة مع دعمها لفتيات كشفهن عن تعرضهن لوقائع تحرش واعتداءات جنسية، وهو ما أثار جدلا كبيرًا في البلاد.CNN بالعربية