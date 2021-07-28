مصر تؤكد حرصها على استمرار الاستقرار بجنوب السودان

القاهرة- اكدت مصر حرصها على مواصلة بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق استمرارية الاستقرار والسلام والأمن في جنوب السودان كدعامة اساسية وحتمية لأي جهود للتنمية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية جيمس واني إيجا، والوفد الوزاري المرافق له.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن الرئيس أكد عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على كافة الأصعدة، خاصةً في المجالات التنموية.

وقال ان اللقاء شهد التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات ملف سد النهضة.

واشار إلى أن الرئيس أكد موقف مصر الثابت بالتوصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يلبي مصالح جميع الاطراف .–(بترا)