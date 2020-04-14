مصر: تبادل لإطلاق النّار بين القوات الخاصة ومسلّحين

القاهرة- داهمت القوات الخاصة المصرية وقوات مكافحة الإرهاب، مساء اليوم الثلاثاء، خلايا إرهابية قبل تنفيذها مخططاً لاستهداف الشرطة في حي الأميرية شرقي القاهرة.

وبحسب مصدر أمني مصري، وقع على أثر المداهمة تبادل لإطلاق النار بين القوات الخاصة المصرية والعناصر الإرهابية، فيما تم إخلاء عدد من المنازل بالحي إثر المداهمة، مع انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة بسبب استمرار الاشتباكات بين المسلحين والقوات المصرية.

وحذّرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب تلافيا لإصابتهم بعيارات طائشة.

–(بترا)