مصر تبدأ باستكشاف حقل ضخم للغاز

تسارع شركة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني” لاستكشاف كميات الغاز الكبيرة في حقل غاز طبيعي ضخم جديد في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتصدر اكتشاف غاز جديد بشرق المتوسط في منطقة “نرجس” ​​جلسة النقاش بين وفد شركة إيني الإيطالية ووزير البترول المصري طارق الملا.

وعقد الملا جلسة مباحثات مع مدير التنقيب بشركة إيني الإيطالية لوكا فيجناتي، بحضور مدير الشركة في مصر ماتيا كامبناتي، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (EGYPS 2023).

وتم خلال الجلسة مناقشة سبل تسريع تطوير اكتشاف الغاز الجديد الجاري تقييمه في منطقة امتياز النرجس البحرية بالبحر المتوسط ​​بالشراكة مع شركتي شيفرون الأمريكية والثروة المصرية.

في منتصف شهر يناير، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيغاس) وإيني عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة امتياز نرجس البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

يأتي اكتشاف غاز جديد في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة احتياطياتها من الغاز، والتي نما الطلب عليها مؤخرا، كوقود انتقالي في تحول الطاقة.

وأشارت إيني في ذلك الوقت إلى أن حقل نرجس 1 يثبت صحة استراتيجيتها التي تركز على مواصلة الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل مصر.

وقد استحوذت مؤخرًا على عدة مناطق جديدة لاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي شرق.

يقع اكتشاف الغاز الجديد على بعد 60 كيلومترًا شمال شبه جزيرة سيناء. تم حفر بئر Nargis 1 بواسطة جهاز الحفر Stena Fürth على عمق مياه 309 متر.

بلغ حجم احتياطيات حقل غاز “نرجس” 2.5 تريليون قدم مكعب، وهو ما ساهم في إغراء عدد من شركات الاستكشاف العالمية لتطوير الحقل والعمل على مزيد من الاستكشافات الفترة المقبلة.

وتعتبر شركة شيفرون، من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والتي تعمل في مصر منذ 85 عاما، وقامت بتأجير 4 قطاعات للاسكتشاف رغم أن عمرها في مجال الاستكشاف والتنقيب لم يزد عن 3 سنوات.

وتقوم الشركة بعملية كشف جديد في منطقة “نرجس” البحرية، البالغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع، والواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية. RT