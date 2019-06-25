مصر تترقب الهدف الأول لصلاح من بوابة الكونغو

عمان – الغد – يترقب المصريون تحقيق منتخب بلادهم فوزه الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة على أرضه ، عندما يلاقي جمهورية الكونغو الديموقراطية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ، الأربعاء.

ويخوض المنتخب المصري – حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة ( مرات 7 ) مباراته الثانية باحثا عن فوز يضمن له التأهل للدور ثمن النهائي ، لكن الأنظار ستتجه مرة جديدة نحو النجم محمد صلاح المتوج مطلع الشهر الحالي مع فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا ، والباحث عن اللقب القاري مع منتخب بلاده.

وبرز صلاح في المباراة الأولى من خلال تحريك خط هجوم المنتخب ، الذي يُشرف عليه المدرب المكسيكي خافيير أغيري ، لكنه لم يتمكن من تحويل عدد من الفرص التي أتيحت له، لاسيما من خلال التسديد البعيد، إلى هدف أول له في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، إلى أن أتى الفرج للمصريين بهدف لتريزيغيه من مجهود فردي في أواخر الشوط الأول.

وتسعى أوغندا لاثبات أن ما حققته في المباراة الأولى لم يكن مفاجأة لن تتكرر، لاسيما وأنه كان الفوز الأول للمنتخب في البطولة القارية منذ 41 عاما ، وفي حال تمكن المنتخبان المصري والأوغندي من تحقيق الفوز ، سيضمنان التأهل الى الدور ثمن النهائي ، إذ سيصبح رصيد كل منهما 6 نقاط مقابل دون أي نقطة لزميباوبي والكونغو الديموقراطية، ما سيجعل الأخيرين يتنافسان على بطاقة تأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.