عمان – الغد – قال سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية علي العايد إن السفارة الأردنية في القاهرة، تابعت باهتمام بالغ على مدى اليومين الماضيين حادث توقيف الطالب الأردني “محمد بلال احمد النظامي” أثناء تواجده في ميدان التحرير في القاهرة.

وأكد العايد ان السفارة قامت بمتابعة القضية مع السلطات المصرية، و”تم الطلب بتزويدنا بأسباب اعتقال الطالب النظامي، ومعرفة مكان وظروفه اعتقاله، وعليه تم طمأنتنا على وضع الطالب، وانه يتمتع بصحة جيدة ولم يخضع لأي سوء معاملة”.

كما قام مركز عمليات وزارة الخارجية في عمان بالتواصل مع ذويه وطمئنتهم على أوضاع ابنهم.

وبين العايد أن الموضوع متابع مع الجهات المصرية، والتي وعدت أن يتم حل الموضوع والإفراج عن الطالب خلال الساعات القادمة.