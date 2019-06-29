مصر تتلقى ضربة موجعة بالبطولة الافريقية .. تفاصيل !

القاهرة – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، أن محمود عبد الرحيم “جنش” ، الحارس الثالث في التشكيلة المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، أصيب بقطع في وتر العرقوب “أخيل” سيبعده عما تبقى من البطولة.

وأوضح اتحاد الكرة المصري في بيان : “أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر أخيل ، وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك ، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة”.

اصابة جنش بقطع في وتر "إكليس" أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك ، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة . وكان جنش قد أصيب في مران الليلة. pic.twitter.com/lSCSvDIw1b — EFA.eg (@EFA) June 28, 2019

وأتت إصابة جنش خلال تدريبات “الفراعنة” استعدادا لمباراة أوغندا الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ، علما بأن مصر ضمنت التأهل للدور ثمن النهائي بعد فوزها في المباراة الأولى على زيمبابوي (1-0) وفي الثانية على الكونغو الديموقراطية (2-0).

ويُعد “جنش” الحارس الثالث في التشكيلة المصرية بعد حارس النادي الأهلي محمد الشناوي ، وحارس نادي بيراميدز أحمد الشناوي. (أ ف ب)