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مصر تتلقى ضربة موجعة بالبطولة الافريقية .. تفاصيل !

منذ ساعتين

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القاهرة – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، أن محمود عبد الرحيم “جنش” ، الحارس الثالث في التشكيلة المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، أصيب بقطع في وتر العرقوب “أخيل” سيبعده عما تبقى من البطولة.

وأوضح اتحاد الكرة المصري في بيان : “أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر أخيل ، وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك ، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة”.

وأتت إصابة جنش خلال تدريبات “الفراعنة” استعدادا لمباراة أوغندا الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ، علما بأن مصر ضمنت التأهل للدور ثمن النهائي بعد فوزها في المباراة الأولى على زيمبابوي (1-0) وفي الثانية على الكونغو الديموقراطية (2-0).

ويُعد “جنش” الحارس الثالث في التشكيلة المصرية بعد حارس النادي الأهلي محمد الشناوي ، وحارس نادي بيراميدز أحمد الشناوي. (أ ف ب)

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