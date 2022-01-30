مصر تجتاز المغرب وتذهب إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

الغد- حقق المنتخب المصري انتصارا “دراماتيكيا” على نظيره المغربي، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا مساء الأحد، ووصل لنصف نهائي البطولة.

وسجل المنتخب المصري أسوأ بداية ممكنة، حيث حصل النجم المغربي أشرف حكيمي على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، نفذها بنجاح سفيان بوفال.

واستمر تقدم “أسود الأطلس” طوال الشوط الأول، وهيمن بمستواه على اللقاء.

ولكن المنتخب المصري عاد للمباراة بقوة في الشوط الثاني، وبدأ بصنع الفرص الخطيرة، حتى نجح قائد “الفراعنة” محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53، مستغلا كرة عائدة من الحارس ياسين بونو.

واضطر المنتخب المصري لاستخدام جارس المرمى الثالث، محمد صبحي، بعد إصابة الحارس محمد أبو جبل مع نهاية الوقت الأصلي.

وأبو جبل نفسه كان بديلا للحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي أصيب في المباراة السابقة أمام كوت ديفوار.

وسجل المنتخب المصري هدف الفوز “القاتل” بفضل تألق نجمه محمد صلاح، الذي توغل بطريقته المفضلة من الجهة اليمنى، ومرر تمريرة سحرية لزميله محمود حسن تريزيغيه، الذي أودعها بسهولة في الشباك، بالدقيقة 100.

وسيواجه المنتخب المصري صاحب الأرض، المنتخب الكاميروني، في مباراة نصف النهائي، مساء الأربعاء.-وكالات