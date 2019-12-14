مصر تحتضن بطولة الأندية العربية للطائرة

المنامة – الاتحاد العربي للكرة الطائرة

الغد – وقّع الاتحاد العربي للكرة الطائرة مع الاتحاد المصري عقد استضافة بطولة الأندية العربية الـ 38 والتي ستقام بمصر خلال شهر شباط (فبراير) المقبل 2020.

وأمضى على عقد الاستضافة بالعاصمة المصرية “القاهرة” من جانب الاتحاد العربي جهاد خلفان الأمين العام، ومن جانب الاتحاد المصري أحمد عبدالدايم رئيس اللجنة المكلفة بتسيير الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العربي فراس الحلواجي.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، عبر خلفان عن سعادته الكبيرة بتوقيع عقد الاستضافة بين الاتحادين العربي والمصري والذي يعتبر امتداد للعلاقات الوطيدة والتعاون الثنائي بين الطرفين على مختلف الأصعدة والمستويات.

وأضاف: “يسعدنا في الاتحاد العربي للكرة الطائرة أن نبرم تلك الإتفاقية مع الإتحاد المصري، والذي نعتبره أحد الشركاء الأساسيين والفاعلين في دعم أنشطة وبرامج الإتحاد العربي، وذلك على ضوء النجاحات الكبيرة التي حققها الإتحاد في استضافة العديد من البطولات العربية، سواء على مستوى الأندية والمنتخبات لفئتي الرجال والسيدات، لتصبح مصر إحدى الوجهات البارزة لاحتضان البطولات العربية”.

وأكد خلفان بأن الاتحاد العربي على ثقة تامة بأن الإتحاد المصري والنادي المستضيف، سيوفران كافة مقومات النجاح لإخراج بطولة الأندية العربية بأفضل صورة، خصوصا وأنها تعتبر واحدة من أهم وأقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي سنويا، ويشارك فيها عدد كبير من الأندية العربية، وذلك عطفا على ما تمتاز به جمهورية مصر العربية من إمكانات متميزة.

بدوره، عبر أحمد عبدالدايم عن شكره وتقديره للإتحاد العربي للكرة الطائرة على ثقته الكبيرة في مصر لاحتضان الحدث العربي، مؤكدا حرص الإتحاد المصري على توفير مختلف عوامل النجاح للبطولة من ملاعب رئيسية وملاعب تدريب وفنادق وشبكة مواصلات ومختلف الخدمات والتسهيلات الأخرى، خصوصا وأن مصر سبق وأن نظمت العديد من البطولات العربية التي حظيت بنجاح كبير على كافة المستويات.