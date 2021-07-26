مصر تحقق فوزا مثيرا على الفلبين ببطولة كأس الملك لكرة السلة

خالد العميري

عمان – حقق المنتخب المصري فوزا مثيرا على نظيره الفلبيني بنتيجة 73-60 (الشوط الأول 33-24)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة.

واعتمد المدير الفني للمنتخب المصري أحمد مرعي على الخماسي، يوسف شوشة ووليد جواد وعلي أحمد وعمر حسين وعمر العربي، فيما دفع الأميركي تاب بالدوين المدير الفني للمنتخب الفلبيني باللاعبين، ويليام نافارو وكاكو كوامي ونيتو ودوايت راموس وجاستن بالتازار.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الفريقين، مع تسرع لاعبي المنتخب المصري في التسجيل، ليفتتح المجنس كوامي أولى نقاط المباراة بتسجيله سلة من اختراق مع نقطتين لدوايت راموس بتصويبة من مسافة متوسطة، قبل أن يرد يوسف شوشة بتسجيله سلتين من اختراقين هجوميين مع ثلاثية لمواطنه عمر حسين، ليرد راموس بسلة، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، انتهى الربع الأول بتقدم المنتخب المصري بفارق نصف سلة أمام الفلبين (13-12).

وأمام أفضلية المنتخب المصري بأغلب فترات الربع الثاني، في ظل تألق علي أحمد وعمر العربي تحت السلتين مع نجاعة يوسف شوشة ووليد عبد الجواد، حافظ “الفراعنة” على أفضليتهم منهين الشوط الأول لصالحهم بفارق 9 نقاط (33-24)، بعدما حسموا نتيجة الفترة (20-12).

لم تتغير الصورة كثيرا في الربعين الثالث والرابع من زمن الشوط الثاني، مع اعتماد الفريقين على سلاح الثلاثيات وتغيير أسلوب اللعب من الدفاع الضاغط إلى دفاع المنطقة، طبقا لمجريات الفترتين، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للمنتخب المصري أمام نظيره الفلبيني بنتيجة (73-60).

وبرز المجنس كاكو كوامي من جانب المنتخب الفلبيني محققا “الدبل دبل” بتسجيله 14 نقطة و11 متابعة صحيحة وتمريرة حاسمة وبلوك شوت، فيما برز عمرو الجندي من جانب المنتخب المصري بتسجيله 14 نقطة و4 متابعات صحيحة و5 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة.