مصر تدخل سباق اللقاحات.. وتنتج مليون جرعة “فاكسيرا-سينوفاك”

الغد- أعلنت مصر، اليوم الاثنين، إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” محليا بمواد خام مستوردة من الصين، فكيف يعمل هذا اللقاح؟ وما تفاصيل إنتاجه؟

جاء الإعلان عن إنتاج اللقاح في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، وفق بيان للحكومة المصرية على صفحتها بالفيسبوك كما نقلت الجزيرة نت.

وقال البيان إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد شهدا مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محليا، داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، يرافقهما السفير الصيني لدى القاهرة ولياو ليتشيانج ومسؤولون آخرون.

ما اسم اللقاح المصري؟

اسم اللقاح فاكسيرا-سينوفاك (Vacsera-Sinovac).

كيف يعمل اللقاح المصري ضد كورونا؟

اللقاح تم إنتاجه بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية، ويعمل هذا اللقاح عبر آلية الفيروس المعطل، حيث يحتوي على فيروس كورونا معطل بواسطة عمليات كيميائية مختلفة في المختبر. ويظل غلاف هذا الفيروس كما هو، ومن خلال الحقن، يتعلم الجهاز المناعي في الجسم كيفية التعرف عليه والدفاع عن نفسه ضد الفيروس.

وكان رئيس الوزراء المصري قد توجه “بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الصين الصديقة على دعمها الكامل لحكومة مصر في هذا الملف، لافتا إلى أنه مع بدء سعي وزيرة الصحة والهيئات في مصر في موضوع تصنيع اللقاح، تم التواصل مع شركائنا في دولة الصين، ومن خلال إحدى الشركات العالمية التي تنتج اللقاح في الصين، تمت الموافقة على إنتاج اللقاح في مصر، وتم بدء الإنتاج الوطني للقاح”.

من جهتها، صرحت هالة زايد أنه بدأ التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ شهر يونيو/حزيران من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في شهر أبريل/نيسان الماضي.

كم طاقة التصنيع المصرية للقاح كورونا؟

وفقا لمدبولي، تم إنتاج نحو مليون جرعة حتى الآن، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى نحو 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة كل يوم، لافتا إلى أنه إذا توافرت كميات أكبر من المواد الخام، يمكن للمصنع العمل بورديتين كل يوم لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف جرعة يوميا.

لماذا أنتجت مصر اللقاح محليا؟

قال رئيس الوزراء المصري إن بلاده “قررت امتلاك القدرة على إنتاج الأدوية واللقاحات الحيوية، بعد أن لمست مؤخرا تأخر بعض الشركات الأجنبية في توريد الكميات المتعاقد عليها من اللقاحات في التوقيتات المحددة”.

وأضاف أن “الطلب العالمي الكبير على اللقاحات، دفع مصر إلى حتمية التصنيع المحلي، حتى لا نكون تحت رحمة السوق العالمي”.

وأوضح مدبولي أن “التحدي الراهن هو التمكن بالتنسيق مع الصين من مضاعفة الكميات المطلوبة من المواد الخام التي يُصنع منها اللقاح، إذ تم التعاقد على تصنيع 40 مليون جرعة حتى نهاية العام”.

وتابع أن بلاده “طلبت مضاعفة هذه الكمية إلى 80 مليون جرعة بنهاية العام، تكفي لمنح اللقاح لـ40 مليون مواطن في مصر (بمعدل جرعتين لكل مواطن)”.

بدورها قالت هالة زايد إن “هذه الخطوة تؤهل مصر لأن تصبح رائدة في مجال إنتاج اللقاحات، ومن ثم التصدير إلى أفريقيا وباقي دول المنطقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي”، حسب البيان ذاته.

وفي مايو/أيار، أعلنت مصر استلام أول شحنة من المواد الخام اللازمة لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا محليا من الصين.