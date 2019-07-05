مصر ترفع أسعار الوقود بين 16 – 30%

القاهرة- رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود اليوم الجمعة للمرة الخامسة منذ يوليو تموز 2014، بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وقال مصدران في وزارة البترول المصرية إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

وأضاف أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

ويبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا يوم الجمعة بتوقيت القاهرة (0700 بتوقيت جرينتش).

وذكر المصدران أن سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 بالمئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

(الدولار = ‭‭16.5800‬‬ جنيه مصري)