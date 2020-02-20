مصر تستأنف رحلاتها إلى الصين

القاهرة- قررت مصر استئناف رحلاتها إلى الصين بعد فترة توقف بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير القاهرة -بكين -غوانزو والعودة بنفس المسار اعتبارا من 27 شباط القادم، نظراً لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى الصين، مع دراسة الموقف أولاً بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقاً للطلب.

وكانت مصر قد علقت رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى المدن الصينية، بسبب انتشار كورونا، منذ نهاية تشرين الثاني الماضي، حفاظاً على سلامة وصحة الركاب وأفراد طاقم الطائرة.-(بترا)