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مصر تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا

منذ ساعتين
القاهرة
القاهرة

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القاهرة – قالت وزارة الصحة المصرية في بيان يوم الخميس إن البلاد سجلت 269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو ما يمثل أعلى عدد إصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي المرض.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في البيان إن هناك 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس وإن هناك ثلاثة أجانب بين المصابين.

وأضاف مجاهد ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة“.

وأغلقت مصر في مارس آذار المطارات وفرضت حظر تجول ليليا وسط إجراءات أخرى لمكافحة انتشار الفيروس.

لكن الحكومة خففت قبيل بدء شهر رمضان بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس وقلصت حظر التجول الليلي ليبدأ في الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا.

وتواجه السلطات تحديا في مواجهة الفيروس في بلد يبلغ عدد سكانه مئة مليون نسمة يعيش كثيرون منهم في مناطق ريفية على طول نهر النيل وفي ظل نظام صحي يعاني بشدة من العمل بما يفوق طاقته (.رويترز)

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