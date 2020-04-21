مصر تعتذر عن المشاركة في بطولة فيفا للالعاب الالكترونية بسبب مواجهة اسرائيل

القاهرة – قررت اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية للمنتخبات المقررة من 21 الى 25 نيسان/أبريل الحالي، بسبب وقوعها في مجموعة إسرائيل.

ووقعت مصر في مجموعة واحدة إلى جانب إسرائيل وتركيا بحسب تصنيف الفيفا الذي اعتمد على التقارب الجغرافي.

وكان مقررا أن تشارك مصر بأربعة لاعبين هم مهاجم أولمبياكوس اليوناني أحمد حسن كوكا ومهاجم الأهلي أحمد الشيخ ورامي سعد وإسلام سامي.

وأعلن كوكا انسحابه في تغريدة على حسابه في تويتر، وقال “قد أخبرت لانضمامي من ضمن المرشحين لتمثيل مصر في مسابقة كأس العالم للفيفا… تمثيل مصر في اي مكان ومجال أمر مشرف للغاية.. كنت أود بشدة الاشتراك بهذه المسابقة ولكن بعد إعلان القرعة.. فإنه لا يسعني سوى أن ارفض”.

قد أخبرت لإنضمامي من ضمن المرشحين لتمثيل مصر في مسابقة كأس العالم للفيفا .. تمثيل مصر في اي مكان و مجال أمر مشرف للغاية .. كنت اود بشدة الإشتراك بهذه المسابقة و لكن بعد إعلان القرعة .. فإنه لا يسعني سوى أن أرفض ..🇪🇬❤️ — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) April 21, 2020

من جهته، أعلن الشيخ انسحابه بتغريدة مماثلة على تويتر، وقال “تلقيت بسعادة كبيره نبأ ترشحي من خلال اتحاد كرة القدم المصري لتمثيل مصر فى بطولة كأس العالم للعبة فيفا والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي كان من المقرر ان يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا. ولكن وبعد الاعلان عن قرعة البطولة، قررت الإعتذار عن المشاركة”.

وأوضح عضو اللجنة المؤقتة محمد فضل في تصريحات صحافية أن “سبب الاعتذار عن المشاركة في البطولة الإلكترونية، نظرًا لما أسفرت عنه القرعة، والتي أوقعت المنتخب المصري في مجموعة واحدة بجانب إسرائيل وتركيا”.

وكان النادي الأهلي اصدر بيانا رسميا مساء الإثنين أعلن من خلاله رفضه مشاركة الشيخ في البطولة لعدم مخاطبته في ذلك الشأن.

ورفض مدير الكرة بالنادي الاهلي سيد عبد الحفيظ مشاركة الشيخ “نظرا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل “هاوٍ” دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية”.

وتابع البيان “وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة”. – (أ ف ب)