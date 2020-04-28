مصر تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى أكثر من 5 آلاف حالة ووفاة 359 شخصا

القاهرة – أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5042 حالة، ووفاة 22 شخصا ليصبح إجمالي الوفيات 359 شخصا، بينما بلغ إجمالي المتعافين 1304 أشخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بالقول إنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأشار إلى أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة. وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.cnn