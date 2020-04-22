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مصر تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

منذ 35 دقيقة

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القاهرة – أعلنت مصر أن غداً الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن “الرؤية الشرعية للهلال أظهرت أنه بعد غد الجمعة أول أيام شهر رمضان”.
وأعلن مفتي مصر، شوقي علام، في بيان اليوم الأربعاء، أن “بعد غد الجمعة الموافق 24 نيسان هو أول أيام شهر رمضان، وأن غداً الخميس الموافق 23 نيسان هو آخر أيام شهر شعبان للعام الهجري الحالي 1441”.
–(بترا)

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