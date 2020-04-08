مصر تعلن 110 حالات إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

القاهرة- أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع عن حالات الإصابة التي تم تسجيلها الثلاثاء وبلغت 128 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1560 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل تسع حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 103.

وأفاد البيان بخروج 29 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما، حتى 23 أبريل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن الحكومة مددت تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين. (سكاي نيوز عربية)