مصر تقرر منع الحضور الجماهيري بمونديال كرة اليد 2021

القاهرة – أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم بكرة اليد، المزمع إقامتها في مصر بين 13 و31 كانون الثاني (يناير) الحالي، أن المباريات ستكون من دون جمهور، تنفيذاً للاجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت اللجنة بياناً جاء فيه: “عقب اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم الاحد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، تقرر إقامة مباريات المونديال من دون حضور جماهيري، التزاماً بالإجراءات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كوفيد-19”.

وسبق أن ربط عدد من المنتخبات مشاركته في البطولة، بعدم حضور الجماهير للمباريات. (أ ف ب)