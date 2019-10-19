القاهرة- عرضت مصر السبت كشفا نادرا يضم 30 تابوتا خشبيا ملونا ظلت محتفظة بحالها على مدى عقود في منطقة وادي الملوك الغنية بالآثار الفرعونية في الأقصر (جنوب).

وقال رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في مؤتمر صحفي “هذا أول كشف في العساسيف بأياد مصرية مكونة من أثريين ومرممين وعمال”.

والعساسيف هي الجبانة الفرعونية الواقعة في البر الغربي للنيل في مدينة الأقصر.

وعثر على هذه التوابيت الأسبوع الماضي. وعرضت وزارة الآثار الكشف السبت في المنطقة الخلفية لمعبد حتشبسوت.

وعثر على التوابيت التي تخص رجالا ونساء وأطفالا على عمق متر واحد من سطح الارض في صفين موضوعين فوق بعضهما. ويعتقد أن هذه التوابيت تعود لأسرة من كبار الكهنة.

وشرح وزيري أن عمليات البحث عن الاثار التي قام بها غربيون في وادي الملوك في القرن التاسع عشر كشفت مقابر ملكية ولكن الكشف الاخير هو ل “خبيئة للكهنة”.

وتعود التوابيت الخشبية الى الأسرة 22 التي حكمت مصر قبل قرابة 3 الاف عام (القرن العاشر قبل الميلاد).

وغطت التوابيت التي احتفظت بحالها رسومات لعصافير ولزهور اللوتس بالأسود والأخضر والأحمر والأصفر إضافة الى نقوش هيروغليفية.

وقال صالح عبد الجليل وهو خبير ترميم من وزارة الاثار إنه “تم عمل ترميمات بسيطة لهذه التوابيت المحفوظة بحالة جيدة”. وأضاف مشيرا بيده الى أحد التوابيت “تعتبر في حالة ممتازة لأنه لم يكن هناك أي مبنى سكني في المنطقة”.

وكان عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس موجودا أثناء الاعلان عن الكشف مرتديا كالعادة قبعةه الكاوبوي التي اشتهر بها، وأخذ معجبوه يلتقطون صورا سيلفي معه.

وأوضح وزير الآثار خالد العناني أن عمليات الكشف عن الآثار تباطأت بعد ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك.

وقال أمام مجموعة من السياح “بعض الناس .. لا نريد أن نذكر اسماءهم لا يريدوننا أن نحقق مثل هذه الاكتشافات .. التي تبهر العالم”.

وخلال الأسابيع الأخيرة أدلى العديد من المسؤولين المصريين ، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتصريحات يؤكدون فيها أن مصر مستقرة عقب تظاهرات نادرة ومحدودة في ايلول/سبتمبر قمعتها قوات الامن بشدة.

وأكد العناني أن هذه الاكتشافات “لا تقدر بثمن بالنسبة لسمعة مصر”.

وأوضح أن هذه المجموعة من التوابيت ستنقل الى المتحف المصري الكبير في القاهرة العام المقبل.

وخلال السنوات الأخيرة، استخدمت مصر اكتشافاتها الأثرية لجذب السياحة الدولية. ولكن هناك انتقادات لما تعانيه بعض المواقع الأثرية والمتاحف من إهمال.

وتعتبر السياحة أحد الموارد الرئيسية للعملة الاجنبية في مصر. وقد بدأ هذا القطاع في التعافي بعد سنوات من التراجع بسبب غياب الاستقرار السياسي والامني. (أ ف ب)