مصر تمنع عضوًا في مجلس نقابة المحامين من دخول أراضيها

محمد الكيالي

عمان- منعت السلطات المصرية، عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، إياد البو، من دخول مطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة، حيث كان متوجها للمشاركة ضمن وفد النقابة باجتماع استثنائي للمكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب في القاهرة.

وكتب البو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “قامت السلطات المصرية بمنعي من دخول جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة وبصفتي عضو مجلس نقابة المحامين الاردنيين في أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في القاهرة”.

وأضاف البو: “تم احتجازي في مطار القاهرة لمدة اثني عشر ساعة، وذلك بسبب مشاركتي في عام ٢٠١٠ وبصفتي ممثل عن نقابة المحامين الاردنيين في قافلة شريان الحياة لكسر الحصار عن قطاع غزة المحاصر من ذوي القربى”.

ولم تتمكن “الغد” من الحصول على رد من نقيب المحامين، مازن ارشيدات، لغاية اللحظة، حول ما جرى في مطار القاهرة، إضافة إلى أن هاتف المحامي البو مغلق لغاية اللحظة.

يذكر أن البو، الذي وصل عمّان، عائدا من مطار القاهرة الدولي، قامت نقابة المحامين، قبل نحو 10 أعوام، بتسميته ممثلا عنها للمشاركة في وفد قافلة شريان الحياة لكسر الحصار عن الأهل في غزة.

ولقي منشور البو، بعد منعه من دخول مصر، موجة من المطالبات والعتاب على مجلس النقابة، من قبل أعضاء في الهيئة العامة، داعين المجلس إلى مقاطعة الاجتماع الاستثنائي للمكتب الدائم للاتحاد، والعودة بشكل فوري إلى الأردن.

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