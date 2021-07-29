مصر تهزم السعودية وتتصدر بطولة كأس الملك لكرة السلة

عمان-الغد- واصل المنتخب المصري سلسلة انتصاراته بفوزه على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 88-78 (الشوط الأول 38-40)، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في صدارة فرق بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة الأمير حمزة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المجزأ.

وجاءت نتائج الأرباع للفراعنة على النحو التالي: (18-23)، (20-17)، (28-15)، (22-23)، في اللقاء الذي برز فيه محمد السويلم من جانب المنتخب السعودي محققاً “الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة مع 14 متابعة وتمريرتين حاسمتين و2 بلوك شوت بفاعلية 14، فيما برز إيهاب أمين من جانب المنتخب المصري بتسجيله 21 نقطة و4 متابعات وتمريرتين حاسمتين و5 سرقات للكرة بفاعلية 25.