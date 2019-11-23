مصر تُحرز اللقب وجنوب افريقيا تكسب البطاقة الأخيرة للأولمبياد

القاهرة – توجت مصر بلقب النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بفوزها على ساحل العاج 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية، فيما حسمت جنوب إفريقيا المركز الثالث والبطاقة الأخيرة إلى أولمبياد طوكيو بفوزها على غانا 6-5 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 2-2).

وكانت مصر في طريقها الى حسم نتيجة المباراة في وقتها الأصلي عندما تقدمت بهدف كريم العراقي (37)، لكن ساحل العاج أدركت التعادل عبر البديل ابو بكر دومبيا (89)، ليحتكم المنتخبان إلى الشوطين الاضافيين سجل خلالهما القائد رمضان صبحي هدف الفوز للفراعنة (114).

ونال لاعبو الفراعنة جميع الألقاب الفردية في البطولة، حيث نال رمضان صبحي جائزة أفضل لاعب، ومحمد صبحي جائزة أفضل حارس مرمى، والمهاجم مصطفى محمد جائزة الهداف برصيد أربعة اهداف.

وهي المرة الاولى التي تتوج فيها مصر بلقب البطولة بعدما توجت الغابون بلقب النسخة الاولى عام 2011 ونيجيريا بلقب النسخة الثانية عام 2015.

بدورها، حسمت جنوب إفريقيا المركز الثالث والبطاقة الثالثة الأخيرة عن القارة السمراء إلى الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل بفوزها على غانا 6-5 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 2-2).

وتقدمت جنوب إفريقيا بالنيران الصديقة عندما سجل المدافع حبيب محمد بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (15)، وردت غانا عبر ايفانز منساه (50)، ثم منح كاموهيلو ماهلاتسي التقدم لجنوب إفريقيا (62)، قبل أن يدرك صامويل اوبينغ النتعادل (85).

واحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح لحسم نتيجة المباراة، فابتسمت لجنوب إفريقيا التي سجلت 6 ركلات وأهدرت اثنتين، فيما اكتفت غانا بتسجيل 5 مع إهدار ثلاث، حيث لحقت جنوب إفريقيا بمصر وساحل العاج اللتين حجزتا البطاقتين الأوليين ببلوغهما المباراة النهائية. (أ ف ب)