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مصر تُمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

منذ ساعتين

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القاهرة – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قراراً بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
وينص القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون بشأن حالة الطوارئ، كما تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.- (بترا)

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