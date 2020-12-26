مصر: حريق في مستشفى يودي بحياة 7 مصابين بكورونا

القاهرة- لقي سبعة مصابين بوباء كوفيد-19 مصرعهم الجمعة إثر اندلاع حريق في قسم العناية المركزة في مستشفى يقع شمال-شرق القاهرة، حسب مصادر أمنية أمنية وقضائية.

وأصيب خمسة مرضى بسبب الحريق الذي بدأت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة أسبابه، ووقع في احد مستشفيات مدينة العبور.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، وفق المصادر نفسها.

وقالت وسائل الاعلام المحلية إنّ الحريق اندلع على الارجح بسب “ماس كهربائي”.

وفي حزيران/يونيو الماضي، شب حريق مماثل في مستشفى يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في الاسكندرية، أدى الى مصرع سبعة مرضى واصابة سبعة آخرين.

وسجلت مصر حسب الارقام الرسمية، 130126 إصابة بالفيروس، من بينها 7309 وفيات.

بيد أنّ المسؤولين المصريين لا يستبعدون أن يكون عدد الاصابات أكبر إذ لا يتم إحصاء الا من يجرون اختبار الاصابة بالمرض في مرافق وزارة الصحة. (أ ف ب)