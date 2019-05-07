مصر.. حكم نهائي بإعدام 13 متهما بقتل رجال شرطة

القاهرة– أيدت محكمة النقض المصرية الثلاثاء حكم الاعدام بحق 13 متهما في قضية “تنظيم أجناد مصر” بعد إدانتهم باستهداف وقتل رجال الشرطة وتهديد الأمن والسلم العام، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن النقض أيدت في القضية نفسها ايضا السجن المؤبد (25 عاما) لـ17 متهما والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين والسجن 7 سنوات لسبعة متهمين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 7 كانون الأول/ديسمبر بهذه الأحكام.

ودانت المحكمة المتهمين بـ”تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وتلقى تدريبات خارج البلاد. وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة في الفترة من نهاية 2013 حتى (أيار) مايو 2015″.

وفي نيسان/ابريل 2015، أعلنت الداخلية المصرية مقتل همام محمد مؤسس هذا التنظيم الجهادي الذي عرف عنه مهاجمة الامن بالعبوات الناسفة.

وكان محمد من أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يخوض حربا شرسة ضد الأمن المصري في شمال سيناء ثم انشق عنه عام 2013 وأسس تنظيم “أجناد مصر”.