مصر.. زوجة تخلع زوجها لعدم استخدامه الشوكة والسكين أثناء تناول الطعام

تقدمت زوجة لطلب الخلع من زواجها أمام قاضي محكمة الأسرة في مصر، مدعية “استحالة العشرة مع زوجها بسبب اختلاف مستوى المعيشة والفروق الاجتماعية بينهما”.

ونقلت صحف مصرية أن الزوجة ومهي مهندسة مدنية والزواج مهندس يعمل في شركة، موضحة أن الزوجين “تعرفا على بعضهما في الجامعة، وجمع بينهما قصة حب كبيرة رغم الفروق الاجتماعية حتى تزوجا على أمل تقارب المستوى الاجتماعي عند التخرج، لأنه سيعمل مهندساً ولكن لم تعلم أن الطبع سيغلب التطبع”.

ونقلت الصحف على لسان الزوجة: “لدينا طفلان في أعمار مختلفة 6 سنوات و4 سنوات، عند تناولنا للطعام زوجي يأكل بشكل مثير للاشمئزاز، ولا يدرك أن الأطفال تتعلم منه، حاولت معه كثيرًا كي يأكل بالشُوكة والسكين، لكنه كان يرفض مبررًا أنه تربى على ذلك”.

وتابعت: “رغم تيسر الحال، وراتبنا الذي يتخطى 10 آلاف جنيه شهريًا، وأننا نسكن في كومباوند مرموق بإحدى المدن، فإن زوجي يرتدي ملابس رخيصة الثمن، ولا يريد تغيير سيارته لسيارة أحدث، ويحمل هاتفًا عاديًا”.

وأنهت حديثها: “لكن لم أكن أعلم أنه سيأتي وقت يبرز فيه الفروق الاجتماعية لهذا الحد، حيث إنه يختلف كثيرًا عن عائلتي وأقاربنا، وهذا ما يسبب لي حرجًا كبيرًا، حاولت التغلب على هذا كثيرًا لكني لم أستطع”، وفقا للأهرام. وكالات