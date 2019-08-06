مصر.. عقد لإنشاء خطي قطار بـ4.5 مليار دولار

القاهرة- وقعت الحكومة المصرية عقدا لتصميم وانشاء خطين للقطار المونوريل في القاهرة، حسبما ذكرت صحيفة الأخبار الحكومية الثلاثاء، وبلغت قيمة العقد 4,5 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن الهيئة القومية للانفاق، ممثل الحكومة المصرية، وقّعت العقد الاثنين مع تحالف يضم شركات بومباردييه للنقل وأوراسكوم للانشاءات والمقاولون العرب.

وكانت شركة بومباردييه للنقل الكندية أعلنت الاثنين في بيان مشترك مع شركائها أن الثلاث شركات مسؤولة عن انشاء وتطوير وصيانة الخطّين لمدة 30 عاما.

ووفقا للشركة، فإن الخط الأول سيربط بين محافظة القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كلم، بينما يربط الخط الثاني بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) بطول 42 كلم.

وأوضح داني دي بيرنا رئيس شركة بومباردييه للنقل في البيان المشترك أن الخطّين قادران على نقل حوالي 45 ألف راكب في الساعة.

وقال إن المونوريل “سوف يُحسِن حياة ملايين السكان عن طريق تقليل وقت التنقل اليومي بشكل كبير”.

كما قال ان المشروع سيؤدي الى خفض ازدحام السير في العاصمة التي تعد حوالى 20 مليون نسمة.

وستقوم بومباردييه بتصميم وتوريد وتركيب المعدات الكهربائية والميكانيكية للخطين بما في ذلك 70 قطارا رباعي العربة باجمالي 280 عربة بنظام “إنوفيا مونوريل 300”.

وتعتبر الشركة الكندية من رواد صناعة النقل والمواصلات وتعمل حاليا في 61 موقعا هندسيا في 27 دولة ضمن مشروعات السكك الحديدية.-(ا ف ب)